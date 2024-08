União de Santarém apresenta-se hoje contra o Estrela da Amadora

O desafio está marcado para as 19h00 desta sexta-feira no Campo Chã das Padeiras e tem entrada gratuita.

A União de Santarém apresenta ao final da tarde desta sexta-feira a sua equipa sénio de futebol que vai competir na Liga 3, em jogo com o Estrela da Amadora, da 1ª Liga. O desafio está marcado para as 19h00 no Campo Chã das Padeiras e tem entrada gratuita. A apresentação do plantel e da equipa técnica será feita antes do início do jogo, pelas 18h45.