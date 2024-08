Associação de Judo de Santarém orgulhosa do êxito de Patrícia Sampaio

A Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) congratulou a atleta Patrícia Sampaio, que conquistou no dia 1 de Agosto a primeira medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024, estendendo a homenagem ao seu irmão e treinador, Igor Sampaio.

"Os êxitos desportivos da atleta olímpica Patrícia Sampaio são motivo de grande orgulho para a família do judo de Santarém. As suas conquistas são partilhadas por todos nós, praticantes, treinadores, árbitros, dirigentes, autarcas e muitos desportistas atentos à verdadeira filosofia JITA KYOEI (benefício mútuo), que emana da prática do judo", realçou em comunicado a entidade.

Na quinta-feira, a judoca Patrícia Sampaio conquistou o bronze em -78 kg em Paris2024, ao bater a japonesa Rika Takayama por duplo waza-ari, alcançando a 29.ª medalha olímpica do desporto português, a primeira na presente edição dos Jogos.

A AJDS aproveitou ainda para parabenizar o feito da atleta tomarense, revelando que sente "orgulho" pelo seu resultado em Paris2024, mas também pelo "seu testemunho de humildade, entrega, disponibilidade e colaboração no engrandecimento do judo", estendendo o sentimento a Igor Sampaio.

"Ambos construíram e tornaram possível a realização de um sonho de todos. Obrigado a ambos, continuemos a sonhar", rematou a associação.

Patrícia Sampaio (13.ª) venceu no combate decisivo, o seu quinto na Arena Champ-de-Mars, a nipónica Takayama, nona do mundo e sétima favorita entre as 22 judocas inscritas na categoria, com um segundo waza-ari, resultando em ippon, obtido a 01.02 minutos do final.

O bronze de Sampaio é o quarto do judo português em Jogos Olímpicos, após as medalhas de Nuno Delgado (Sydney2000, -81 kg), Telma Monteiro (Rio2016, -57 kg) e Jorge Fonseca (Tóquio2020, -100 kg).