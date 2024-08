João Coelho eliminado nas repescagens dos 400 metros dos Jogos Olímpicos

O atleta de Vila Franca de Xira João Coelho ficou-se pelas repescagens dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao ser quinto e último na sua série, no Stade de France.

O atleta de Vila Franca de Xira João Coelho ficou-se pelas repescagens dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao ser quinto e último na sua série, no Stade de France. O atleta de Vila Franca de Xira, de 25 anos, que detém o recorde nacional dos 400 metros em atletismo, com 44,79 segundos, cumpriu a prova em 45,64, e ficou fora das ‘meias’, fase para a qual avançavam os vencedores de cada série e os restantes dois tempos mais rápidos.

Estreante em Jogos Olímpicos, João Coelho tinha já falhado o acesso directo às meias-finais no domingo, dia em que fez a sua melhor marca da época, ao correr a distância em 45,35 segundos.