Cavaleiro Duarte Seabra falha final dos saltos de obstáculos

O cavaleiro de Valada do Ribatejo Duarte Seabra, montado em Dourados 2, falhou a final dos saltos de obstáculos dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao terminar a qualificação abaixo dos 30 primeiros. Duarte Seabra, de 39 anos e estreante em Jogos Olímpicos, completou a prova com oito pontos, resultantes de duas penalizações, e com o tempo final de 76,27 segundos.