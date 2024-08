Ricardo Batista confirmou o seu lugar entre a elite do triatlo mundial

Jovem de Torres Novas alcançou o sexto lugar no triatlo olímpico em representação de Portugal. Outra atleta do Clube de Natação de Torres Novas, Maria Tomé, terminou no 11º lugar no triatlo feminino. Em estafeta mista ficaram em 5º.

Os portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista (atleta do Clube de Natação de Torres Novas), estreantes em Jogos Olímpicos, terminaram respectivamente no 5º e 6º lugares da prova masculina de triatlo de Paris2024, vencida pelo britânico Alex Yee. Ricardo Batista, formado no clube torrejano tal como outras promessas do triatlo, alcançou assim um diploma olímpico na sua primeira participação, confirmando que está entre a elite desse desporto que conjuga natação, ciclismo e corrida.

“Estou sem palavras para este resultado. Eu tinha expectativas bastantes ambiciosas para esta prova, mas conseguir concretizá-las foi sem dúvida a cereja no topo do bolo. Estou bastante contente e não sei bem ainda o que dizer, ainda não processei bem a informação”, confessou Ricardo Batista, de 23 anos. “Acho que não podia pedir melhor para a minha estreia nos Jogos Olímpicos. Estou muito contente e agora vou trabalhar para daqui a quatro anos tentar melhorar este resultado”, prometeu. O jovem reconheceu a importância de fazer a prova praticamente toda acompanhada de outro português, vendo aí “uma ajuda extra”.

Na competição feminina, Maria Tomé, também atleta do Clube de Natação de Torres Novas, terminou no 11.º lugar na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Paris2024, enquanto Melanie Santos, que deu os primeiros passos no triatlo no Alhandra Sporting Club, foi 45.ª, numa competição vencida pela francesa Cassandre Beaugrand.

Já na segunda-feira, 5 de Agosto, Portugal conseguiu o 5º lugar na estafeta mista de triatlo, garantindo mais um diploma. No quarteto lusitano participaram os atletas do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista e Maria Tomé, bem como Melanie Santos e Vasco Vilaça.