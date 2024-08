Nadadores do Alhandra SC brilham na Taça de Portugal

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club (ASC) esteve novamente em bom plano na Taça de Portugal realizada a 27 de Julho em Aveiro. A equipa feminina conquistou o primeiro lugar, enquanto a equipa masculina terminou na quinta posição. Nos Cadetes, Ana Fung obteve o 2º lugar, Maria Carmo Vitorino o 4º, Pedro Sardinha o 10º, Rodrigo Barreto o 11º e Eduardo Branco o 12º. Nos Juniores, Tatiana Marques foi a grande vencedora, com Manuel Dias a alcançar o 3º lugar. No escalão 20-24, Afonso Nunes ficou em 5º lugar. No escalão 30-34, Ana Filipa Ferreira conquistou o 2º lugar, ficando em 3º na geral. A próxima competição será no dia 1 de Setembro, no Campeonato Nacional Individual Standard em Torres Novas. Já na prova da Taça de Portugal Triatlo de Rios Ibéricos, em Serpa, na distância standard, a equipa feminina do Alhandra Sporting Club ficou em 1º lugar e a equipa masculina em 2º. Nos Juniores, Matilde Tomás conquistou o 1º lugar e o 2º na geral, Rodrigo Pissarra também ficou em 1º e em 4º na geral, enquanto Manuel Dias terminou em 6º. Nos grupos de idade 30-34, Ana Filipa Ferreira alcançou o 2º lugar e o 4º na geral. Nos grupos de idade 35-39, Ana Filipa Sampaio ficou em 2º lugar e Francisco Gameiro em 6º. Na prova de apuramento de Cadetes para a Taça da Europa em Malta, Ricardo Pissarra conquistou o 2º lugar.