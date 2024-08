Santarém Basket Clube comemora 26 anos de actividade

Equipa sénior feminina do Santarém Basket vai participar em 2024/2025 no Campeonato Nacional da segunda divisão.

O Santarém Basket Clube vai ter uma equipa sénior feminina a competir na próxima época no Campeonato Nacional da segunda divisão com o objectivo de consolidar uma equipa e um grupo de trabalho para as épocas seguintes. A iniciativa surgiu depois do clube ter

sido abordado por um conjunto de atletas em fim de formação e seniores. O clube está a atravessar a sua “melhor fase” mantendo há três anos consecutivos a média de 200 atletas federados, apenas em escalões de formação. Na segunda-feira, 12 de Agosto, celebrou

26 anos de existência.

“Direcção e órgãos sociais expressam o eterno reconhecimento aos pais e mães que em 1998 avançaram para a criação do Santarém Basket Clube, não permitindo que se instalasse um vazio no basquetebol em Santarém. Bem hajam todos e todas, incluindo os que já partiram,

mas que estão para sempre no coração dos adeptos da nossa querida modalidade”, escreve o clube na sua página oficial das redes sociais.