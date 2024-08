Oito anos depois Pany Varela diz adeus ao Sporting e ruma ao Al Nassr

Anilton “Pany” Varela, considerado um dos grandes do futsal nacional e obreiro da conquista portuguesa do mundial de futsal em 2021, que cresceu no concelho de Vila Franca de Xira, vai vestir as cores do Al Nassr da Arábia Saudita até 2026. A notícia foi confirmada pelo clube nas suas redes sociais.

O jogador, que vestiu a camisola do Sporting Clube de Portugal durante oito anos, aceitou a proposta do clube saudita e vai receber o triplo do salário que recebia no Sporting, tendo assinado contrato até 2026, num negócio que vai render 250 mil euros aos leões. Um valor abaixo dos 500 mil euros da cláusula de rescisão mas ainda assim um valor acima do que habitualmente é praticado na modalidade de futsal.

Pany Varela deu os primeiros passos na modalidade em clubes do concelho de Vila Franca de Xira quando vivia com a família no Forte da Casa. A carreira do campeão mundial, que marcou os dois golos que decidiram a partida frente à Argentina em 2021, começou a formação entre 2003 e 2006 no Forte da Casa, tendo completado a formação no Benfica, entre 2006 e 2008. Continuou no Benfica até 2011 jogando posteriormente no Belenenses, no SL Olivais e no Fundão, antes de ingressar no Sporting em 2016.Pany Varela já foi distinguido com medalhas de mérito desportivo pela Câmara de Vila Franca de Xira. Natural do concelho do Tarrafal, na ilha cabo-verdiana de Santiago, chegou a Portugal em 1999, com 10 anos, na companhia dos pais. A família foi viver para o Forte da Casa. No entanto, passou grande parte da infância no bairro da Icesa, em Vialonga, onde morava uma tia com quem ele ficava enquanto os pais estavam a trabalhar. Em 2018 numa entrevista a O MIRANTE, contava que foi nas ruas que aperfeiçoou o português e que começou a adquirir o gosto pelo futsal. Quem mais influenciou a sua ligação à modalidade foi um primo mais velho que, notando as suas potencialidades, o levou para treinar em Os Patuscos, um clube do bairro da Icesa. Com 13 anos mudou-se para o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, onde fez a formação que considera ter sido “fundamental” para chegar onde chegou. Quando se retirar o seu desejo é permanecer ligado ao futsal, de preferência, trabalhando com os jovens do concelho, assumia nessa mesma entrevista. “Posso agarrar um projecto já existente ou posso iniciar um projecto novo mas gostava de ajudar jovens porque eu, enquanto jovem, também fui ajudado através do desporto. Através da prática do futsal posso mudar vidas e criar condições para que muitos possam seguir o sonho que eu segui e serem, no futuro, praticantes e profissionais de futsal”, afirmava.

Nesta nova fase da sua vida profissional Pany Varela viu o Al Nassr dar-lhe as boas vindas dizendo ter contratado uma estrela portuguesa que agora entra na “casa das estrelas”, clube onde, no futebol masculino, estão nomes como Cristiano Ronaldo e Octávio. Pany Varela ganhou o Mundial 2021, pela Seleção portuguesa, sendo bicampeão europeu em título, contando já com 33 títulos no currículo incluindo três Ligas dos Campeões - duas pelo Sporting e uma pelo Benfica, no início da carreira. O ala foi campeão pelos leões na temporada passada vencendo também a Taça da Liga. O Al Nassr também foi buscar este ano o treinador português de futsal Kitó Ferreira.