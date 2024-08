Rafael Durães sagra-se Campeão Nacional de Estrada em Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira foi o palco, no domingo 11 de Agosto, da renhida disputa pelo título nacional de fundo na categoria de juniores em ciclismo, com Rafael Durães da equipa Paredes/Fortunna a emergir como o grande vencedor.

Rafael Durães conquistou o Campeonato Nacional de Estrada após uma corrida de 105,1 quilómetros marcada por condições exigentes, incluindo calor intenso que afectou o desempenho dos ciclistas. A prova, caracterizada por um ritmo agressivo, foi decidida pela capacidade dos ciclistas de se adaptarem ao desgaste acumulado. Rafael Durães completou o percurso em 2h46m48s, cruzando a linha de chegada isolado com uma vantagem de um minuto sobre o segundo classificado, Adrian Pacho. O terceiro lugar foi ocupado por Dinis Martins.

A manhã de ciclismo em Vila Franca de Xira também testemunhou a competição dos cadetes, que percorreram 81,6 quilómetros sob as mesmas condições climatéricas. Afonso Falcão foi o mais rápido conquistando o primeiro lugar, seguido por Rodrigo Jesus e Gonçalo Costa.