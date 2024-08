André Valongo vai representar Vila Franca de Xira no mundial de Karaté

Atleta da Póvoa de Santa Iria foi escolhido para vestir as cores nacionais no final do verão no mundial de karaté.

André Valongo, atleta da Póvoa de Santa Iria que frequenta a Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria, foi convocado para integrar a Selecção Nacional de Karaté da Federação Nacional de Karaté e vai competir no Campeonato do Mundo de Karaté, organizado pela World Karate Federation (WKF), que se vai disputar em Veneza, Itália, de 9 a 13 de Outubro.

A convocação do atleta, que tem 16 anos, foi comunicada pelo clube e está a ser encarada como uma honra não só para o atleta mas também para a comunidade da Póvoa de Santa Iria. “Esta convocação é um testemunho do talento e da dedicação do André, que tem sido um exemplo de excelência no desporto, não só para o nosso clube mas para toda a comunidade. A sua participação neste evento de nível mundial coloca o nome do nosso município na arena internacional”, refere na mesma nota Pedro Duarte, sensei da EKSPD.

O karaté é uma arte marcial japonesa que se foca no desenvolvimento do corpo e da mente através de técnicas de defesa pessoal. Esta modalidade exige não apenas força física, mas também disciplina, concentração e respeito, valores que são fundamentais para o crescimento dos praticantes tanto dentro como fora do dojo. Com várias formas de competição, incluindo kumite (combate) e kata (sequências de movimentos), o karaté é um desporto que promove a autossuperação e a excelência pessoal.