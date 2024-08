Ricardo Batista recebido na Câmara de Torres Novas depois de excelente prestação nos Jogos Olímpicos

O atleta olímpico do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), Ricardo Batista, foi recebido no edifício dos Paços do Concelho de Torres Novas depois de ter conquistado o sexto lugar na prova individual e o quinto lugar na estafeta mista de triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris. Perante uma sala repleta de elementos do clube, bem como de muitos familiares e amigos do atleta, Luís Silva, vice-presidente da câmara municipal, referiu que “este era um momento obrigatório, que se impunha após a extraordinária prestação do Ricardo”. Evidenciando que obter um diploma é estar entre os melhores, Luís Silva destacou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo CNTN, bem como o apoio do município na criação das melhores condições possíveis para a prática da modalidade, deixando um objectivo para o futuro: “o município deve continuar a dar o seu contributo para o sucesso destes atletas para que cheguem aos próximos Jogos Olímpicos e obtenham ainda melhores resultados. Há um caminho a percorrer, só possível através do trabalho conjunto entre as diversas entidades”, vincou.

José Trincão Marques, presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, afirmou que era uma honra receber o Ricardo Batista nos Paços do Concelho. Destacando ainda a sua ligação à modalidade, enquanto antigo atleta de triatlo, e ao CNTN, seu clube de coração, José Trincão Marques afirmou esperar que Ricardo Batista continue o seu percurso de excelência. “Estar nos Jogos Olímpicos já é muito bom. Obter estes resultados é algo extraordinário. Os meus parabéns ao Ricardo, à Maria Tomé, ao treinador Paulo Antunes e ao clube, na pessoa do Paulo Catarino. Parabéns também a todos os familiares e amigos, pelo apoio constante”, sublinhou.

Ricardo Batista agradeceu o apoio de todos. “Este foi um sonho concretizado e que é resultado de muitos anos de trabalho. Agradeço ao meu clube, ao município e a toda a equipa que me acompanha”, afirmou, garantindo que vai dar o seu melhor “para estar presente nos Jogos Olímpicos de Los Angeles”, daqui a quatro anos. “Vou trabalhar nesse sentido e espero alcançar esse objectivo, se possível juntamente com o meu irmão “João Nuno Batista”.

PSD juntou-se à homenagem

O PSD de Torres Novas juntou-se à homenagem partilhando um comunicado que destaca o “desempenho exemplar dos atletas”, elevando “o nome do município, como também inspira todos a valorizar o desporto e o esforço dos jovens talentos”. “Este é um momento de reconhecimento, mas também de reflexão sobre o futuro. É fundamental que, enquanto comunidade, comecemos a delinear uma estratégia de apoio para o novo ciclo Olímpico. O objectivo é garantir a estabilidade e as condições necessárias para que os nossos atletas possam continuar a evoluir e a representar Torres Novas em grandes palcos internacionais”, lê-se.