As inscrições para a corrida e caminhada São Silvestre, na Golegã, podem ser efectuadas até 22 de Dezembro. O evento acontece na última sexta-feira do ano.

Corrida São Silvestre volta à Golegã com expectativas altas

Abriram as inscrições online para a décima Corrida São Silvestre na Golegã (10km), bem como para a caminhada (5km) a realizar na sexta-feira, 27 de Dezembro. Os atletas podem beneficiar de valores inferiores consoante o período de inscrição, que decorre até 22 de Dezembro, sendo os valores actuais de quatro e cinco euros, este último da corrida. Na corrida todos os participantes com idade inferior a 18 anos devem apresentar o termo de responsabilidade devidamente assinado pelo encarregado de educação/tutor, disponibilizado por e-mail.

Há prémios para os primeiros cinco da classificação geral feminina e masculina, dos 400 aos 50 euros; prémio de 200 euros para a equipa com mais atletas inscritos que concluam a prova da corrida. Em caso de empate, o prémio será para a equipa mais bem classificada. Prémio para o melhor atleta masculino e feminino residente no concelho e prémio para a primeira equipa do concelho.

Segundo o vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, há cada vez mais participantes, o que pode ser explicado pelas mudanças no percurso e animação dos atletas durante a prova. A última Corrida São Silvestre surpreendeu tudo e todos com um aumento de mais de duas centenas de participantes face ao anterior, em que se registaram 535. As inscrições na corrida subiram de 445 para 588 e na caminhada quase que duplicaram, de 90 para 177, contabilizando-se 765 atletas.