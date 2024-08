Cristiano Santos sagra-se campeão de águas abertas

Cristiano Santos, atleta da secção de Natação da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, sagrou-se campeão nacional na distância de 2500 metros no seu escalão e alcançou o segundo lugar absoluto nos Campeonatos Nacionais de Águas Abertas, que decorreram a 16 e 17 de Agosto em Jonkoping, Suécia. Os nacionais suecos de Elite e Masters realizaram-se com as provas de 4x1250 metros, 5000 metros e 2500 metros. As provas decorreram com uma temperatura de 18º da água e do ambiente. Na prova aberta, Sebastião Santos conseguiu um oitavo lugar absoluto e um primeiro lugar no seu escalão.