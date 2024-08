Natalie Revelo triunfa isolada em Ourém

A equatoriana Natalie Revelo (Matos Mobility/Flexaco Cycling Team) conquistou a Clássica Feminina – La Vuelta, prova do calendário feminino português, integrada no programa da Volta a Espanha, em Ourém. A corrida de 73,4 quilómetros, entre Freixianda e a cidade de Ourém, foi movimentada cerca do quilómetro 20, começando a definir-se na subida pontuável para o prémio de montanha, instalado ao quilómetro 27,3.

No topo da subida para a Nossa Senhora da Conceição já Natalie Revelo seguia isolada, perseguida por um grupo com cerca de 10 unidades. A corredora que, dentro de dias, irá representar o Equador na Volta a França do Futuro Feminina foi consolidando a vantagem, que chegou a ultrapassar os dois minutos e pedalou para um triunfo em solitário. Natalie Revelo cortou a meta ao fim de 2h05m18s de corrida. Quem mais se aproximou foi a colega de equipa Ana Caramelo, que atacou no grupo perseguidor, já dentro dos dez quilómetros finais, e conseguiu a segunda posição, a 40 segundos da vencedora. O primeiro grupo, encabeçado por Mayra Silva (Tavira/Extremosul/SC Farense), chegou a 2m34s.