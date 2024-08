Vitória Clube de Santarém já abriu inscrições para a nova época

Com excepção dos escalões de juniores e seniores masculinos (que já iniciaram a sua actividade em Agosto), Setembro é o mês que assinala o regresso em pleno dos treinos de futsal do Vitória Clube de Santarém. Esta época voltam a estar disponíveis todas as categorias lúdicas e competitivas, masculinas e femininas, a partir dos quatro anos de idade. Continuando a assumir-se como um dos únicos dois clubes em Portugal certificados com o duplo estatuto de Entidade Formadora de Futsal “4 Estrelas”, em futsal masculino e feminino, pela Federação Portuguesa de Futebol, o escalabitano parte para a histórica 20.ª temporada oficial do seu historial com entusiasmo e dinamismo redobrado, com a primordial missão de se continuar a assumir como um espaço de excelência para a formação pessoal e desportiva de crianças e jovens.

Oferta feminina mais alargada

Pela quarta temporada consecutiva, caberá ao Vitória Clube de Santarém representar o seu distrito no Campeonato Nacional Sub-19 de Futsal Feminino, a maior prova do país nesta categoria etária, onde as jovens vitorianas vêm ombreando com adversários de renome, como SL Benfica e Sporting CP. Com três atletas com transferências já confirmadas para os dois maiores emblemas lisboetas na presente temporada, a academia vitoriana tem-se afirmado como uma das maiores montras do futsal de formação feminino nacional, procurando, agora, reunir condições no sentido de alargar a sua participação ao Nacional Sub-15 (iniciadas), destinado a atletas nascidas entre 2010 e 2013. Já se encontram abertas as captações para jovens interessadas em iniciar ou prosseguir o seu percurso desportivo.

Inscrições abertas para todos os escalões

No total, em 2024/25, o Vitória Clube de Santarém voltará a colocar em actividade todos os escalões etários para a prática do futsal, tanto na vertente masculina, como na feminina: petizes masculinos e femininos, traquinas masculinos e femininos, benjamins masculinos e femininos, infantis masculinos e femininos, iniciados masculinos e femininos, juvenis masculinos e femininos, juniores masculinos e femininos, seniores masculinos e femininos, e veteranos. O Walking Football, modalidade recém-promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, destinada a praticantes acima dos 50 anos de idade, será outras das novidades a anunciar muito em breve.