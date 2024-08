Cassilda Carvalho sonha com os Jogos Olímpicos

Cassilda Carvalho é do Entroncamento, tem 18 anos, e é atleta na Escola de Triatlo do Benfica. Em conversa com O MIRANTE, não esconde que o seu maior desejo e ambição é chegar aos Jogos Olímpicos. A atleta já foi vice-campeã da Europa pelo Benfica, conta com vários títulos de campeã nacional e dois terceiros lugares, um no campeonato do mundo de aquatlo e outro na taça da europa. Já competiu em vários países, como Espanha, Itália, Eslovénia, Hungria e Áustria, tendo vivido alguns episódios caricatos. “Na Hungria a mala de mão, com a minha roupa, não chegou a tempo e tive de ir comprar outra. Na Eslovénia a bicicleta chegou apenas um dia antes da prova e são momentos de muito stress e nervos, porque não temos culpa nem controlo sobre a situação, mas, felizmente, correu bem e até consegui trazer uma medalha” conta, com um sorriso.