Judoca Patrícia Sampaio vai dar nome ao Pavilhão Municipal de Tomar

A Câmara Municipal de Tomar deliberou última reunião de executivo, por unanimidade, atribuir o nome de Patrícia Sampaio ao até agora designado por Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. A medida, tomada na segunda-feira, 19 de Agosto, surge como homenagem à judoca que conseguiu o maior feito de sempre do desporto tomarense ao conquistar a medalha de bronze na categoria -78 kg nos Jogos Olímpicos de Paris.

O município, recorde-se, já tinha homenageado a atleta com a atribuição da Medalha Municipal de Valor Desportivo, em 2019, e a Medalha de Honra do Município, em 2020, sendo até hoje a única personalidade duas vezes distinguida nas cerimónias comemorativas do Dia de Tomar.

Nascida em Tomar em 1999, Patrícia Sampaio desde cedo descobriu no judo o grande objectivo da sua vida, à medida que acompanhava o percurso do irmão mais velho, Igor Sampaio, que era atleta na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Nenhum deles sabia ainda que também ela percorreria os mesmos passos no tatami, e viria ele próprio a ser seu treinador. Quando Patrícia iniciou a prática da modalidade, começou a perceber-se a grande qualidade e determinação, que lhe foram dando títulos nacionais nas diversas categoriais. Enquanto júnior, foi bicampeã europeia e medalha de bronze nos mundiais. Conquistaria igualmente o título europeu de sub-23. A pandemia e algumas lesões tornaram mais difícil o seu percurso nos anos em que iniciou a carreira sénior. Ainda assim foi uma das representantes portuguesas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

“Resiliente e determinada, regressou aos Jogos em 2024, em Paris, com uma vontade de vencer que só esbarrou naquela que viria a ser a campeã olímpica. Com uma atitude quase felina, conquistou a medalha de bronze e tornou-se um dos ícones da delegação portuguesa. A seguir, conquistou os portugueses com a sua enorme simpatia. E ainda teve direito a ser porta-estandarte de Portugal na cerimónia de encerramento”, lê-se num comunicado partilha pelo município.