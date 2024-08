Alverca empata com Felgueiras em jogo da segunda jornada

O Alverca somou um ponto no jogo contra o Felgueiras, que decorreu no sábado, dia 17 de Agosto, em Torres Vedras. O golo do Felgueiras foi marcado por Landinho, servido por João Santos. O Alverca conseguiu chegar à igualdade num lance de Rui Rampa que marcou na própria baliza. O jogo da segunda jornada da Liga 2 teve lugar no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.