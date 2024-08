Caminhar à noite em Ourém com a Associação Pés Andantes

A associação Pés Andantes tem desafiado a população da vila do Olival, em Ourém, a saírem de casa nas noites de quarta-feira para caminharem e adquirirem hábitos de vida saudável. A primeira caminhada realizou-se no dia 2 de Junho de 2021 e desde aí nunca mais pararam, somando já mais de 160 caminhadas. Começou por ser um pequeno grupo e actualmente já funciona como associação, para além das caminhadas, também dinamiza outras actividades. A associação tem como principal objectivo estimular as pessoas a praticarem exercício, em prol da saúde física e mental, aliado com o convívio.

Tiago Pereira tem 41 anos e é o presidente da associação e um dos fundadores. “Surgiu de uma ideia de três amigos que sentiam que fazia falta algum movimento aqui na vila, algum desporto e qualquer coisa que fizesse bem à saúde, mas que fosse abrangente ao máximo de população, e então surgiu esta ideia das caminhadas”, explica a O MIRANTE. Tiago Pereira refere que um dos segredos da associação é a abrangência de idades dos participantes, que vai desde os 30 até aos 70 anos.

A primeira caminhada realizou-se no dia 2 de Junho de 2021, contando apenas com sete participantes e a partir daí foi sempre a crescer. Embora a actividade principal seja as caminhadas, a associação também disponibiliza aulas de ginástica. As caminhadas contam com a participação de 30 a 35 pessoas, num percurso que ronda os sete quilómetros: “a maior parte dos participantes são pessoas do Olival, mas também temos várias pessoas de fora, das freguesias vizinhas”, explica. Tiago Pereira é casado e pai de dois filhos pequenos: “essa é a parte menos boa do projecto, que é ter de prescindir da família para estar com uma segunda família, porque na realidade o grupo dos Pés Andantes é muito unido e é como se fosse uma segunda família”, menciona. O presidente da associação trabalha como técnico de marketing digital numa empresa em Caxarias. “Levo uma vida muito activa no trabalho e então é bom vir caminhar à quarta-feira e libertar a cabeça, é mais ou menos um recarregar de baterias”, assegura, com um sorriso.

Jacinta Dias e António Oliveira são dois dos muitos participantes das caminhadas. Jacinta Dias tem 62 anos e mora no Olival. Participa nas caminhadas desde o início. Sempre trabalhou como costureira, esteve 18 anos a viver em França, mas acabou por voltar para a vila do Olival. Abriu uma loja de costura na vila que fechou na altura da pandemia. Embora não estivesse habituada a caminhar, Jacinta Dias diz que rapidamente se adaptou e integrou no grupo, e agora não prescinde das caminhadas à quarta-feira: “temos um grupo simpático, é uma forma de desanuviar e de conviver um bocadinho também, estou sempre expectante que cheguem as quartas e que não tenha muito que fazer para poder vir”, diz. António Oliveira tem 64 anos. Reformado de uma vida ligada à polícia marítima, tenta que a sua reforma seja o mais activa possível: “faço caminhadas há cerca de 15 anos, sou um fervoroso adepto e praticante, principalmente porque tenho um gosto especial pela natureza”, conta. Devido à sua profissão, esteve mais de 40 anos fora do Olival, onde nasceu e cresceu. António Oliveira tem muita experiência em caminhadas, sendo considerado o “especialista em trilhos” do grupo.