Jogos de preparação para a prova, colocam seleção portuguesa frente à seleção do Paraguai nos dias 2 e 4 de Setembro, no Rio Maior Sports Centre.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Seleção masculina de futsal prepara Campeonato do Mundo em Rio Maior

A Seleção Nacional masculina de futsal vai realizar parte da sua preparação para o Campeonato do Mundo, em Rio Maior. A equipa das quinas estará entre os dias 28 de Agosto e 5 de Setembro em Rio Maior, onde vai defrontar a seleção do Paraguai, nos dias 2 e 4 de Setembro.

As duas partidas fazem parte da preparação da seleção nacional para o Campeonato do Mundo, que se realiza de 14 de Setembro a 6 de Outubro no Uzbequistão. O primeiro jogo decorre Segunda-feira, dia 2 de Setembro, pelas 19h, sendo o segundo quarta-feira, dia 4, pelas 18h.

Os bilhetes para cada partida custam cinco euros e podem ser adquiridos no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, de dia 30 de Agosto a 4 de Setembro a partir das 11h até às 19h, excepto no dia 2, que a venda se alonga até às 19h30 e no dia 4 que decorre até às 18h30.