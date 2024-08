Futebol de rua na Carregueira para ajudar a ULS Médio Tejo

Um grupo de amigos da Carregueira, concelho da Chamusca, encabeçado por Joel Marques, fez acontecer o primeiro Street Soccer Kids “Joga Bonito”, um evento solidário com a pediatria da ULS Médio Tejo, em colaboração com a junta de freguesia e outros voluntários, no total de 30 pessoas envolvidas. Cerca de 50 crianças dos sete aos 12 anos entraram em campo no último fim-de-semana, apoiados por pais e familiares num ambiente de fair-play e diversão em que o resultado no marcador foi o que menos importa. Em paralelo vendiam-se bifanas e bebidas por uma causa solidária.

Joel Marques explica que a ideia partiu do seu grupo de amigos de há 40 anos que se junta há 15, aos domingos de manhã, para jogar futebol no Agorespace da Carregueira. O objectivo foi “trazer o que a geração de 70, 80, e ainda a de 90 fazia, que era jogar futebol na rua”. A ideia de ajudar a pediatria da ULS Médio Tejo surgiu espontaneamente e a pensar nas crianças, garante. Participaram do concelho da Chamusca, Entroncamento e Torres Novas num total de oito equipas em dois escalões.

O presidente da junta de freguesia da Carregueira, Rui Gonçalves, revelou em que o piso irá ser substituído brevemente, assim como o do polivalente e os balneários requalificados.