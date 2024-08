Santarém Basket inicia os treinos com 14 equipas

As equipas de todos os escalões da formação femininos, masculinos e seniores femininos do Santarém Basket Clube iniciam os treinos no dia 2 de Setembro.

As equipas de todos os escalões da formação femininos, masculinos e seniores femininos do Santarém Basket Clube iniciam os treinos no dia 2 de Setembro, com o total de 14 equipas. No início da época o clube conta com mais de 160 atletas inscritos para 2024-2025 e tem acordo fechado com 13 elementos da estrutura técnica.

Preparado para o arranque da nova época desportiva, o Santarém Basket Clube tem como objectivo principal a continuação da melhor aprendizagem na modalidade de basquetebol, a conquista de títulos e classificações honrosas quer nas provas distritais, quer nos campeonatos nacionais.

As equipas que vão competir esta época são: Sub-8 e Sub-10 femininos e masculinos; Sub-12 femininos; Sub-12 masculinos; Sub-14 femininos; Sub-14 masculinos A; Sub-14 masculinos B; Sub-16 femininos; Sub-16 masculinos A; Sub-16 masculinos B; Sub-18 femininos; Sub-18 masculinos A; Sub-18 masculinos B, e Seniores femininos.