Francisco Madelino afastado da presidência da Fundação Inatel

Resolução do Conselho de Ministros afastou socialista de Salvaterra de Magos da presidência do conselho de administração da Fundação Inatel, onde esteve nove anos.

Francisco Madelino foi afastado do cargo de presidente do conselho de administração na Fundação Inatel, onde esteve durante nove anos. A exoneração do militante socialista, que é também presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, foi publicada em resolução do Conselho de Ministros aprovada a 22 de Agosto que designou o novo conselho de administração para os próximos três anos. José Manuel da Costa Soares e Eduarda Maria Gomes Marques são os novos presidente e vice-presidente da Fundação INATEL, personalidades com ligações políticas ao PSD.

“A alteração é normal e um direito tutelar. Velhos ciclos se fecharam, novos se vão abrir”, afirmou em comunicado nas redes sociais Francisco Madelino. Na sua página no LinkedIn, Francisco Madelino descreve-se como docente universitário, investigador, técnico, perito e consultor em domínios como a economia de trabalho, a contratação coletiva, a formação profissional, as políticas ativas de emprego educação e políticas macroeconómica e setoriais.