Santarém recebe competição internacional de teqball

O Santarém Cup 2024 em teqball está a decorrer em Santarém entre os dias 30 de Agosto e 1 de Setembro. A competição constitui a primeira etapa da nova Challenger Teqball League da FITEQ, faz parte do Circuito Mundial de Teqball e será organizada pelo Grupo de Futebol Empregados do Comércio de Santarém "Caixeiros" em parceria com a Câmara de Santarém e a FITEQ – Federação Internacional de Teqball.

Os participantes na prova foram recebidos no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, onde o vereador do Desporto, Alfredo Amante, destacou a grande importância para a cidade em receber estes calendários desportivos, referindo que Santarém é cada vez mais uma cidade procurada para receber grandes eventos.

A competição reúne 60 atletas de 13 nacionalidades no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém, incluindo alguns dos melhores jogadores do mundo nas categorias de Duplas Femininas, Duplas Masculinas e Duplas Mistas.