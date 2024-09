José Pedro sai do comando técnico do FC Alverca

O FC Alverca anunciou a saída de José Pedro do comando técnico da equipa de futebol sénior que disputa a II Liga, após quatro jornadas disputadas no campeonato.

O FC Alverca anunciou a saída de José Pedro do comando técnico da equipa de futebol sénior que disputa a II Liga, após quatro jornadas disputadas no campeonato. A SAD (sociedade anónima desportiva) dos ribatejanos avançou, em comunicado, que o técnico, de 45 anos, não continuará no comando da equipa, agradecendo ao treinador os serviços prestados e desejando-lhe as maiores felicidades para o futuro.

Após ter comandado o Vitória de Setúbal no Campeonato de Portugal, José Pedro assumiu esta época a liderança do FC Alverca, mas não resistiu à goleada sofrida na sexta-feira, 30 de Agosto, diante do Académico de Viseu (0-4). O técnico somou três empates e uma derrota em quatro jogos, deixando o Alverca com três pontos no 14.º lugar da tabela classificativa da II Liga portuguesa de futebol.