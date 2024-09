“Parafuso” retoma treinos de judo no Entroncamento

O Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911, mais conhecido por “Parafuso”, retoma os treinos de judo no dia 3 de Setembro. Para os atletas dos três aos oito anos, os treinos são às terças e quintas-feiras das 18h30 às 19h30. A partir dos nove anos, a carga horária é aumentada em meia hora, sendo os treinos das 19h30 às 21h00 às terças, quintas e sextas.

A colectividade do Entroncamento conta com um longo historial na modalidade a nível nacional e internacional, com vários atletas medalhados e uma equipa no corpo técnico formada superiormente em desporto e judo.