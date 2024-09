Arthur Rodrigo transfere-se da Golegã para o futsal do SL Benfica

Arthur Rodrigo, ex-atleta da Casa do Benfica na Golegã com 10 anos de idade, seguiu os passos do colega Salvador Carvalho na época passada e vai jogar no futsal do Sport Lisboa e Benfica, nos escalões de formação. A formação da Casa do Benfica na Golegã foi recentemente distinguida pela Federação Portuguesa de Futebol com o estatuto de Entidade Formadora Duas Estrelas.