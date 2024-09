Autarcas elogiam empenho para tornar Congresso do Desporto num evento de dimensão nacional

Apresentação do evento contou com representantes dos 11 municípios integrantes que elogiaram os vários técnicos e oradores envolvidos, considerado um excelente e importante trabalho em prol da comunidade.

Os 11 municípios integrantes da terceira edição do Congresso do Desporto fizeram-se representar na conferência de apresentação do evento, no Centro Cultural da Barquinha, no dia 3 de Setembro.

Entre as várias intervenções, os autarcas destacaram o papel de todos os intervenientes, desde técnicos, impulsionadores e oradores num evento que pretendem que seja uma referência nacional. A importância do desporto na saúde, felicidade e bem-estar foi bastante destacada pelos autarcas assim como a relevância das palestras, tornando o congresso um trabalho notável em prol da comunidade.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.