Mato de Miranda recebeu VI Troféu da Liga 3D-BowHunter Portugal

Mais de 60 arqueiros e atiradores de besta de todo o país reuniram-se em Mato de Miranda para disputar o VI Troféu da Liga 3D-BowHunter Portugal. Este evento, que simulou uma verdadeira caçada com animais em espuma 3D, marcou um momento histórico para a Golegã, sendo a primeira prova deste género no concelho.

Organizado clube Tejo D'honra, o percurso desafiador de 1,1 km, inserido na mata de sobreiros, proporcionou um nível de dificuldade suficiente para testar a perícia e concentração dos atletas. Com participantes de várias categorias e escalões, a competição não foi apenas um teste de precisão, mas também de resistência e estratégia. O formato 3D, que simulava a caça através de alvos tridimensionais, tornou o evento ainda mais envolvente, levando os atletas a desafiarem os seus limites a cada disparo.

O evento, que decorreu no dia 1 de Setembro, incluiu também momentos culturais e de lazer, como as tasquinhas de produtos regionais, que deliciaram os presentes com os melhores sabores da região. Além disso, os participantes foram presenteados com SPA vouchers, ementa variada com três pratos à escolha e a entrega de uma plaqueta de pautas para celebrar as suas conquistas.