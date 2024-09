Salvaterrense vence torneio de futebol do município

O Clube Desportivo Salvaterrense foi o vencedor do 14º Torneio de Futebol do município de Salvaterra de Magos, que se realizou no campo do Salvaterrense. O Salvaterrense defrontou o Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo e o jogo decidiu-se nas grandes penalidades (4-2).

O melhor jogador do torneio foi Salomão, do SCD Glória do Ribatejo, e o melhor marcador Sérgio, do Salvaterrense. O Grupo Desportivo Forense classificou-se em terceiro e o Grupo Desportivo de Marinhais em quarto lugar.