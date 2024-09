Pedrogão Triatlo organiza prova de duatlo

A segunda prova de duatlo, organizada pelo Pedrogão Triatlo, decorre domingo, 15 de Setembro, junto ao Centro Escolar de Pedrogão, concelho de Torres Novas. A primeira competição será pelas 09h00 com a terceira etapa do Campeonato Absoluto Litoral e Interior Centro. Pelas 14h30 decorre a terceira etapa do mesmo campeonato mas no escalão jovem de clubes.

As inscrições, consulta do regulamento e do percurso devem ser feitas no site da federação de triatlo ou para o correio eletrónico pedrogao.triatlo@gmail.com.