Formação é prioridade no Grupo Desportivo de Samora Correia

O Grupo Desportivo de Samora Correia entra, esta época, numa nova fase com a equipa de juniores a competir nos campeonatos nacionais. O compromisso com a formação é a pedra basilar de um clube que envolve mais de 300 pessoas, entre jogadores, atletas, técnicos e dirigentes. A nova temporada trouxe ao clube uma situação inédita, com a equipa de juniores a competir nos campeonatos nacionais, algo que não acontecia há muitos anos.

“A preparação tem sido grande, com uma situação nova no clube. Há uns anos atrás tivemos os iniciados no campeonato nacional, mas há muito tempo que não tínhamos. Isto muda muitas coisas. A época desportiva começa muito mais cedo e este ano, a meio de Julho, os juniores começaram os treinos”, refere Paulo Sérgio Abreu, presidente do Grupo Desportivo de Samora Correia. O dirigente destaca as exigências logísticas, especialmente com as deslocações às ilhas para defrontar equipas como o Nacional e o Marítimo, algo que obriga a uma preparação cuidada. “A exigência é diferente e, desde logo, a logística, que envolve as viagens e estadia. Penso que conseguimos com a ajuda de todos fazer as coisas a tempo”, salienta.