Sport Club Rio Maior cria Academia de Voleibol

O Sport Club Rio Maior criou uma Academia de Voleibol para fomentar a modalidade na cidade. O projecto, que conta já com 42 inscrições, é aberto a praticantes dos 8 aos 40 anos. A apresentação decorreu no sábado, 7 de Setembro, e contou com a presença do presidente do clube, Luís Vicente, directores, treinadores, jovens praticantes e familiares, bem como do vereador do Desporto da Câmara de Rio Maior, Miguel Santos, e do administrador da empres amunicipal Desmor, Miguel Pacheco.