Abrantes e Benfica obtém o melhor resultado na abertura da 1ª distrital

Começou mais um campeonato distrital da 1ª divisão na categoria de seniores da Associação de Futebol de Santarém. A bola começou a rolar no domingo, 15 de Setembro, com os seguintes resultados:Abrantes e Benfica 4-0 Salvaterrense; U. Tomar 1-1 CD Torres Novas ; Entroncamento AC 0-0 Glória do Ribatejo; Amiense 1-0 SL Cartaxo; Águias Alpiarça 1-3 Ferreira do Zêzere; Coruchense 1-2 Mação; Fazendense 1-1 Samora Correia. O jogo Alcanenense-Atl. Ouriense foi adiado para 30 de Outubro.