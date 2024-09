Seniores femininas do Santarém Basket vencem jogo de estreia

A recém-formada equipa sénior feminina do Santarém Basket, treinada por Francisco Rodrigues, estreou-se a vencer no sábado, 14 de Setembro, em Condeixa, no distrito de Coimbra, com alguns elementos sub-18. O jogo amigável, com um quinto período, terminou com o resultado 50-64 e as escalabitanas lideravam ao intervalo por 10 pontos.

As equipas do Santarém Basket apresentam-se na Nave Desportiva de Santarém no sábado, 28 de Setembro. A equipa sénior feminina enfrenta a Académica de Coimbra, na apresentação da equipa, em Coimbra, no próximo fim-de-semana, dia 21, às 18h30.