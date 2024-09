União de Santarém arranca um ponto na deslocação ao 1º de Dezembro

A União de Santarém arrancou um empate 1-1 na casa do 1º de Dezembro, em jogo a contar para a sexta jornada da Liga 3 em futebol. O golo os escalabitanos foi marcado já para lá dos 90 minutos por Bruno Figueiredo, na recarga a um penálti que o mesmo convertera.

Com este resultado a União de Santarém soma 7 pontos em cinco jogos, encontrando-se na quinta posição da Séie B, entre dez equipas. As primeiras quatro vão disputar a fase de promoção à 2ª Liga de futebol profissional, enquanto as restantes vão lutar pela manutenção numa segunda fase. Na próxima jornada, a 29 de Setembro, a União de Santarém recebe Os Belenenses, líder da classificação com 14 pontos em seis jogos.