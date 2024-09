A formação é a prioridade no Grupo Desportivo de Samora Correia

O Grupo Desportivo de Samora Correia entra, esta época, numa nova fase com a equipa de juniores a competir nos campeonatos nacionais. O compromisso com a formação é a pedra basilar de um clube que envolve mais de 300 pessoas, entre jogadores, atletas, técnicos e dirigentes. A nova temporada trouxe ao clube uma situação inédita, com a equipa de juniores a competir nos campeonatos nacionais, algo que não acontecia há muitos anos.

“A preparação tem sido grande, com uma situação nova no clube. Há uns anos atrás tivemos os iniciados no campeonato nacional, mas há muito tempo que não tínhamos. Isto muda muitas coisas. A época desportiva começa muito mais cedo e este ano, a meio de Julho, os juniores começaram os treinos”, refere Paulo Sérgio Abreu, presidente do Grupo Desportivo de Samora Correia. O dirigente destaca as exigências logísticas, especialmente com as deslocações às ilhas para defrontar equipas como o Nacional e o Marítimo, algo que obriga a uma preparação cuidada. “A exigência é diferente e, desde logo, a logística, que envolve as viagens e estadia. Penso que conseguimos com a ajuda de todos fazer as coisas a tempo”, salienta.

A formação continua a ser a prioridade do GD de Samora Correia durante o actual mandato. “Desde que fui eleito presidente e, aliás, desde que faço parte da direcção, desde 2017, que o nosso foco sempre foi a formação. Temos os escalões todos e não descuramos nenhum”, afirma. O presidente orgulha-se do desempenho dos diversos escalões, com destaque para o ano desportivo anterior em que os juniores foram campeões distritais e subiram ao nacional, e os juvenis sagraram-se campeões da 2ª divisão distrital, ascendendo à primeira. Todos os escalões estão na 1ª divisão distrital, com excepção dos juniores, que competem no nacional da 2ª divisão.

O GD de Samora Correia tem condições para continuar a crescer, não só a nível desportivo, mas também nas infraestruturas. Esta é a visão da actual direcção. “O clube tem vindo a melhorar em várias áreas. Se olharmos desde 2016 até agora, com uma pandemia pelo meio, que trouxe dificuldades a todas as colectividades, podemos estar orgulhosos e satisfeitos do que conseguimos fazer”, afirma.

Entre as aspirações, destaca-se a manutenção dos juniores na 2ª Divisão Nacional e a ambição de ver mais equipas do clube nos campeonatos nacionais. Para os adeptos, o desejo é ver a equipa sénior de volta aos campeonatos profissionais, mas Paulo Sérgio salienta a importância de dar passos bem calculados para evitar erros. “As coisas podem estar bem, mas basta um passo em falso para as coisas ficar muito mal”, alerta.

Uma das grandes aspirações do clube, partilhada tanto pela direcção como pelos adeptos, é a construção de uma bancada coberta no complexo desportivo, um desejo que Paulo Sérgio considera fundamental. “Os adeptos são o motor do clube, sem eles o clube não existe. A bancada seria fundamental, mudava a imagem, as condições quer para os nossos adeptos, quer para quem nos visita. Grande parte do calendário de futebol é nos meses de Inverno e não temos condições para oferecer quando está frio ou chuva”, afirma, prometendo continuar a lutar por esta melhoria.

Clube estável e com orçamento de 140.000€

O GD de Samora Correia mantém-se financeiramente estável, graças ao apoio da Câmara Municipal de Benavente, da Junta de Freguesia de Samora Correia, dos patrocinadores e das mensalidades dos encarregados de educação. “Desde 2017 que fazemos questão de demonstrar a quem nos dá apoio, que é principalmente a Câmara Municipal de Benavente, as contas do clube porque recebemos dinheiros públicos do município e da junta de freguesia. Somos transparentes em relação aonde aplicamos o dinheiro para também haver uma relação cordial entre as partes”, explica Paulo Sérgio.

Com um orçamento anual de cerca de 140 mil €, o presidente sublinha que, embora o clube não seja rico, cumpre com as suas obrigações e pondera cuidadosamente qualquer investimento. “É gerir tudo isto com muita cautela porque rapidamente as coisas podem correr mal, mesmo a nível de investimentos, que devem ser muito bem ponderados. Para já, estamos tranquilos”, refere.

A importância da comunicação

O clube tem registado um crescimento no número de atletas, actualmente com cerca de 250 a 260 desportistas entre os 4 anos e os seniores, sendo o oitavo clube com mais atletas inscritos a nível distrital e o primeiro no concelho de Benavente. “Todos os anos temos conseguido aumentar o número de praticantes”, assinala o presidente, explicando que o crescimento se deve à boa comunicação e à qualidade dos técnicos envolvidos no projecto.

“A comunicação para o exterior é muito importante. Com o valor das casas tão alto em Lisboa temos muitas pessoas a comprar casa em Samora Correia, no Porto Alto, em Benavente e em Santo Estêvão, locais onde o preço é mais acessível e existe melhor qualidade de vida. Portanto, possivelmente, essas mesmas pessoas escolhem onde é que os seus filhos vão jogar através daquilo que vêem através da Internet. O trabalho feito com treinadores também é importante, nomeadamente que os técnicos tenham um perfil adequado para o escalão onde estão inseridos. São qualificados e têm experiência. Acreditamos que temos um lote de técnicos com muita qualidade para nos ajudar com os objectivos”, afirma.