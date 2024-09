Juventude Lapas Feminino organizou torneio com velhas glórias para ajudar o CRIT

O Grupo Juventude Lapas Feminino organizou, no domingo, dia 15 de Setembro, um torneio de futebol de rua "2º torneio Lapinhas - Edição Velhas Glórias", doando os géneros alimentares angariados ao Centro Comunitário Rosto do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT). O torneio homenageou também a equipa feminina dos anos 80 que as Lapas teve, as Laapinhas, jogando a Juventude contra as “velhas glórias”.

Um grupo de 20 mulheres, entre os 22 e 38 anos, uniu-se para formar a equipa de futebol de cinco Juventude Lapas Feminino, sediada na aldeia das Lapas, no concelho de Torres Novas. A equipa está a deixar a sua marca no campo e na comunidade local. Já participaram em torneios em Lisboa e organizaram jogos com outras equipas não federadas, demonstrando sempre entusiasmo e determinação por uma modalidade pela qual dizem sentir paixão.

O MIRANTE já acompanhou um treino da equipa, que começou a juntar-se quando algumas mulheres da aldeia, ou com ligações familiares às Lapas, começaram a jogar esporadicamente após a realização de um jogo de solteiros e casados na inauguração do Parque Desportivo de Lapas, há cerca de dois anos e meio.