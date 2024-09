Abriram novas inscrições nas piscinas municipais de Alenquer

Complexo Municipal Victor Santos acolhe crianças desde os seis meses de idade e conta com uma oferta discriminada por escalões etários.

As piscinas municipais de Alenquer já abriram as novas inscrições para a época 2024/25. A partir dos seis meses, até à idade sénior, qualquer pessoa pode fazer parte da escola de natação do Complexo Municipal Victor Santos, na sede de concelho.

As reinscrições decorreram até 30 de Julho e são agora válidas as inscrições para os escalões de bebés entre os seis e os 24 meses, bebés entre os 25 e os 48 meses, AMA 1 (Adaptação ao Meio Aquático - 4 a 5 anos), AMA 2 (4 a 5 anos), AMA 3 (6 a 14 anos), Nível 1 (6 a 14 anos), Nível 2 (7 a 15 anos), Nível 3 (7 a 16 anos), Adultos (mais de 15 anos) e Hidroginástica (mais de 15 anos).

As piscinas municipais encontram-se em funcionamento de segunda-feira a sábado. Encerram aos domingos e nos feriados de 5 de Outubro, 1 de Novembro, 1, 8 e 25 de Dezembro.

O horário da utilização livre da piscina interior será dado a conhecer em breve.