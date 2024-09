Patrícia Sampaio vai ser madrinha do Fórum do Desporto em Tomar

Tomar vai receber o Fórum do Desporto no sábado, 21 de Setembro. A judoca tomarense Patrícia Sampaio recém medalhada nos Jogos Olímpicos, vai ser a madrinha do evento. A sessão terá como tema principal o “Desporto e Profissão”. A participação é gratuita, com os trabalhos a decorrerem no auditório da Biblioteca Municipal.

A judoca tomarense Patrícia Sampaio vai intervir na abertura, que acontece às 09h30. Segue-se um momento sobre “Desporto como Profissão”, com a participação dos oradores João Henriques, treinador de futebol profissional, e Ivo Silva, jogador profissional de hóquei em patins. A seguir é abordado o tema “A importância do treino físico para a função do bombeiro profissional: o caso de Tomar”, com intervenções dos oradores Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros do Município de Tomar, Mónica Silva, técnica de Desporto e representante do Município de Tomar, e o testemunho de elementos dos Bombeiros do Município de Tomar.

A fechar o Fórum, vai haver uma mesa eedonda sobre “A importância do treino físico no desempenho profissional”, os oradores vão ser o tenente-coronel Alexandre Rodrigues, comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, o subcomissário João Freitas, comandante da Divisão Policial de Tomar e representante da Polícia de Segurança Pública, e o tenente José Matos, comandante do Destacamento Territorial da GNR de Tomar.

Recorde-se que os Fóruns do Desporto fazem parte do programa do Congresso do Desporto, iniciativa que se realiza em várias cidades da região do Médio Tejo durante os meses de Setembro e Outubro.