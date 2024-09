Troféu de futsal Luís Boavida em Tomar

Os jogos vão decorrer no próximo fim-de-semana no Pavilhão D. Nuno Alvares Pereira, em Tomar.

Tomar vai receber o Troféu Luís Boavida’ – Futsal Sénior Masculino 2024-2025 no fim-de-semana de 21 e 22 de Setembro. Com organização da Associação de Futebol de Santarém, os jogos vão decorrer no Pavilhão D. Nuno Alvares Pereira. No sábado às 16h00 joga-se o Mação FC x Casa Benfica Golegã e às 18h30 o Vitória de Santarém x CAS Vicentense. No domingo, às 16h00 disputam-se os 3º e 4º lugares e às 18h30 acontece a Final.