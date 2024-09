Ténis feminino esteve em destaque no Santarém Ladies Open

As campeãs de pares Anastasiia Gureva e Radka Zelnickova com Élio Cunha, presidente do Clube de Ténis de Santarém, Alfredo Amante, vereador com do Desporto da Câmara de Santarém, e José Cunha, antigo presidente do Clube de Ténis de Santarém. FOTO – CM Santarém