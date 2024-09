Projecto de futebol chega às escolas da Póvoa de Santa Iria

O município de Vila Franca de Xira vai implementar o projecto “A Hora dos SuperQuinas”, da Federação Portuguesa de Futebol, em várias escolas da Póvoa de Santa Iria, em formato piloto, visando tentar promover a prática de hábitos saudáveis de vida e a importância de praticar desporto. Para isso, vai firmar um protocolo com o Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria e o ATL da Bolonha.

O projecto incidirá em todas as escolas do 1º ciclo e serão disponibilizados 2 kits de material desportivo a cada um dos estabelecimentos de ensino. O programa da federação está inserido no plano estratégico para o futebol 2030 e visa também promover a prática desportiva e o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis entre as crianças do 1º ciclo do ensino básico.

Criado em 2022 por uma equipa multidisciplinar liderada pelo professor Carlos Neto, e com a colaboração de vários especialistas nas áreas do desporto e educação, o projecto foi testado inicialmente em 44 escolas do país em Janeiro de 2023. Foi considerado um sucesso, tendo resultado num aumento de 48% na competência motora das crianças envolvidas e levado à sua expansão para 580 escolas em 290 municípios por todo o país.

Apesar de ser uma iniciativa da FPF, o projecto não se restringe à prática do futebol. O material desportivo disponibilizado — arcos, cordas, bolas de ténis, cones e coletes — é diversificado, com o objectivo de tornar a actividade física divertida e inclusiva para todas as crianças independentemente da modalidade. A FPF assegura a formação especializada para os técnicos responsáveis pelas actividades de enriquecimento curricular em que o projecto irá decorrer. O município vai agora assinar o protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol e a minuta do documento foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.