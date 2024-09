VII Corrida das Vindimas levou 350 atletas ao Cartaxo

Atletas e praticantes de corrida e caminhada cruzaram a meta instalada junto ao Centro Cultural do Cartaxo em mais uma edição da Corrida das Vindimas. Na classificação masculina geral, Miguel Mascarenhas foi o primeiro a cortar a meta com 32:17 (Grupo Desportivo de Pontével); o segundo foi Tomás Nobre (Escola Atletismo Cartaxo) com 33:57; e o terceiro foi Tiago Andrónico com 35:39 (Associação 20km de Almeirim). Na classificação feminina geral, Carla Ribeiro foi a primeira atleta a cortar a meta com 43:11 (GFD Running); a segunda foi Ana Pestana com 45:26 (Espite Trail); e a terceira foi Beatriz Duarte, com 46:39 (Individual).