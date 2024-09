Casa do Benfica da Golegã soma mais um troféu no futsal

A Casa do Benfica da Golegã conquistou domingo, 22 de Setembro, o Troféu Luís Boavida, uma competição de pré-época de futsal organizada pela Associação de Futebol de Santarém que se realizou no Pavilhão D. Nuno Álvares Pereira, em Tomar. O torneio, além da Casa do Benfica da Golegã, contou com a participação do Vitória de Santarém, Mação Futebol Clube e Clube de Andebol São Vicentense.

O presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, marcou presença na final, endereçando os parabéns a todos os jogadores e estrutura do clube, desejando os maiores sucessos para a época desportiva 2024/2025. Recorde-se que a equipa sénior da secção de futsal da Casa do Benfica da Golegã venceu todas as provas em que competiu na época passada e conquistou o inédito triplete sem derrotas em qualquer competição.