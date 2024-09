Clube de Natação de Torres Novas é tetracampeão de triatlo

O Clube de Natação de Torres Novas sagrou-se tetracampeão nacional de triatlo no sábado, 21 de Setembro, em São Martinho do Porto. O clube torrejano entrou de uma forma inédita e incomparável na história do desporto em Torres Novas, ao sagrar-se por quatro vezes consecutivas campeão nacional de triatlo por clubes, não esquecendo o primeiro título alcançado em 2019, o que totaliza cinco títulos nacionais nas últimas seis épocas.

Na terceira edição do Triatlo de São Martinho do Porto, a última etapa do nacional de clubes foi disputada em formato de estafetas, com cada atleta a realizar um triatlo na distância super-sprint (300m/natação, 8km/ciclismo e 2km/corrida). A primeira equipa torrejana constituída por Tiago Fonseca, Márton Kropkó, Ricardo Batista e Gustavo do Canto, deram a vitória ao Clube de Natação de Torres Novas, enquanto a segunda equipa, com Vasco Canadas, Manuel Bartolomeu, Francisco Carvalho e Afonso do Canto, concluíram na quarta posição.



João Nuno Batista e Maria Tomé no europeu olímpico

Os atletas João Nuno Batista e Maria Tomé obtiveram excelentes resultados no Campeonato da Europa de Triatlo em Elites, na distância olímpica, em Vichy, França. João Nuno Batista, ainda atleta júnior do Clube de Natação de Torres Novas, participou pela primeira vez numa prova internacional e saiu na frente nos 1500m de natação. Nos 40 quilómetros ciclismo manteve-se sempre no pelotão da frente, mas foi nos 10 quilómetros de corrida que tudo se decidiu, e o atleta torrejano acabou por concluir a sua prova no 11º lugar. Maria Tomé, depois da saída na natação conseguiu manter-se no segundo grupo do ciclismo e alcançar o 11º lugar nesta competição europeia de triatlo em elites.