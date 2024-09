Canoagem tem ajudado Afonso Cardoso a enfrentar a paralisia cerebral

Afonso Cardoso, 17 anos, vai competir com os colegas do Clube Náutico de Salvaterra de Magos na Taça Internacional do Guadiana.

Afonso Cardoso, atleta de paracanoagem do Clube Náutico de Salvaterra de Magos, vai disputar a segunda Taça Internacional do Guadiana em Alcoutim a 13 de Outubro com o irmão Tomé e os colegas Miguel Cipriano, Guilherme Silva, Camila Redondo, Laura Gaspar, Pedro Fernandes, André Palma, Joaquim Faria, Manuel Alves, Tomás Pires e Sebastião Branco. Os atletas têm 11 quilómetros pela frente ao longo do rio Guadiana.



Afonso, 17 anos, tem paralisia cerebral hemiplégica consequente de um AVC no parto que atingiu o hemisfério esquerdo e deixou sequelas no hemisfério direito. Ainda segundo o treinador Raphael Gaspar, a canoagem tem ajudado Afonso a trabalhar a simetria. O Clube Náutico de Salvaterra tem-se mostrado um clube inclusivo e desde Junho que treina também uma atleta de 24 anos com deficiência cognitiva, esperando-se que passe a competir no próximo ano. Em Julho, Afonso Cardoso revalidou o segundo lugar no campeonato nacional de regatas em linha em paracanoagem na categoria de KS1, na distância de 200 metros.