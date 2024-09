Ciclista olímpica Maria Martins homenageada em Santarém

Maria Martins, atleta olímpica da Moçarria, concelho de Santarém, foi homenageada pelo município esta terça-feira, 24 de Setembro, numa sessão que debateu o futuro do desporto no concelho, realizada na Escola Sá da Bandeira. Tata Martins, como é conhecida, cometeu a proeza de este ano participar pela segunda vez consecutiva nos Jogos Olímpicos, depois de ganhar um diploma de sétimo lugar no omnium em Tóquio 2020. Maria Martins, a única portuguesa a participar no ciclismo de pista em Paris 2024, já foi campeã da Europa e terceira num mundial.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o vereador do Desporto, Alfredo Amante, subiram ao palco para homenagear a atleta que referiu nunca se esquecer de onde veio, orgulhosa de pertencer à Moçarria.