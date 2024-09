AREPA corre o risco de perder fundos da FPF para construir novo campo de futebol

A colectividade enfrenta as dores do crescimento e sente dificuldade em dar resposta ao nível das infraestruturas, nomeadamente no que toca à prática do futebol, em que tem quase 300 atletas inscritos. É necessário mais um campo mas a obra tarda em arrancar e o financiamento da Federação Portuguesa de Futebol pode ir por água abaixo.

A Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) enfrenta dificuldades para acompanhar o crescimento do número de praticantes de futebol nas suas instalações. Desde Dezembro de 2017, quando a actual direcção assumiu funções, o universo de atletas duplicou, passando de 130 para 280 jogadores em todos os escalões. Mas actualmente as infraestruturas da colectividade não dão resposta e não acompanharam o crescimento.

“Falta-nos mais um campo de futebol”, afirma o líder da associação, que actualmente dispõe apenas de um campo de futebol de 11 e outro de futebol de 7. A AREPA já expôs este problema à Câmara Municipal de Benavente e, há dois anos, candidatou-se a um fundo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo sido elegível para receber cerca de 37.000€ destinados à construção de um novo campo.

O projecto apresentado compreende um investimento total de 265.000€ para a construção de um campo de futebol de 9, cuja localização está prevista para as imediações dos dois campos já existentes. No entanto, nos últimos dois anos, a câmara municipal não avançou com o projecto, o que coloca a colectividade num impasse e numa situação delicada. “Estamos na iminência de perder esses fundos por falta de investimento”, lamenta a direcção.

A falta de infraestruturas afecta a organização dos treinos, com os diferentes escalões a não conseguirem treinar em campo inteiro com a frequência necessária. A situação agrava-se com a inclusão do escalão sénior feminino, que está a competir esta época no Campeonato Nacional da 3ª Divisão. A direcção já solicitou ao município o uso do complexo desportivo municipal para os treinos, numa tentativa de amenizar o problema.

“Nos últimos anos crescemos de forma significativa, abrangendo modalidades como futebol, andebol, rancho folclórico, pilates, natação, zumba e BTT. Isso faz de nós a maior colectividade em número de praticantes no concelho de Benavente”, afirma Hugo Conceição em entrevista a O MIRANTE. Apesar do crescimento, o associativismo assente no voluntariado enfrenta desafios. “O associativismo tal como o conhecíamos está a desaparecer, é difícil encontrar pessoas dispostas a dedicar tempo às colectividades”, lamenta o dirigente.

Além do futebol, outras modalidades também têm mostrado resultados notáveis. O andebol feminino, tanto nos escalões seniores como sub-16, alcançou os campeonatos nacionais pela primeira vez. A classe de zumba tem 30 pessoas e no BTT a associação organiza dois dos eventos mais relevantes da modalidade no concelho, sendo que, em Outubro próximo, realiza a prova “Terras do Toiro”, com a participação de 500 atletas.

O Rancho Folclórico da AREPA, que conta com uma escolinha de folclore com 30 jovens, tem tido também um percurso de destaque. “Em 2019 fizemos 64 actuações em 52 semanas, o que mostra a força do grupo”, realça o presidente.

Um orçamento atípico para responder a investimentos necessários

No plano financeiro, a AREPA tem, este ano, um orçamento anual “atípico” que ascende aos 644.000€, contra os habituais 165.000€ anuais, por incluir os investimentos para a construção do novo campo e da renovação dos balneários do Parque de Jogos Acílio Rocha. “Este último será um presente de aniversário para os nossos atletas, que há muito ambicionam por estas obras”, acrescentou Hugo Conceição, referindo-se ao 31.º aniversário da associação, comemorado esta semana.

“A AREPA tem feito um esforço para procurar financiamentos. Dentro de uma semana vamos lançar um concurso público para beneficiação das instalações desportivas no Parque de Jogos Acílio Rocha, que vai permitir remodelar os balneários que, desde que foram feitos nunca foram alvo de intervenção e já apresentam algumas deficiências. Em 2021 foi possível conseguir um apoio do IPDJ para suportar, em conjunto com a câmara, este investimento. Os projectos demoraram um pouco mais do que o expectável, mas estamos agora nessa fase de muito em breve lançar o concurso público da obra”, explica o líder da AREPA.

A AREPA conta actualmente com cerca de 600 sócios e possui uma frota de oito viaturas de nove lugares para o transporte dos seus atletas. “O nosso objectivo é dar vida ao Porto Alto e acredito que temos conseguido enaltecer a AREPA junto da comunidade”, conclui.