Atletas do Pedrógão Triatlo, no concelho de Torres Novas, participaram no Campeonato Nacional de Clubes que decorreu em São Martinho do Porto.

Pedrógão Triatlo com boas prestações no campeonato em São Martinho do Porto

A equipa do Pedrógão Triatlo (PTri) participou no terceiro triatlo de São Martinho do Porto, na última etapa do Campeonato Nacional de Clubes, que se realizou no fim-de-semana de 21 e 22 de Setembro. As duas equipas masculinas e a equipa feminina competiram com a elite do triatlo nacional, o que incluiu alguns atletas olímpicos.

A equipa PTri alcançou o melhor resultado de sempre numa etapa de estafetas em absolutos e obteve dois pódios (segundos lugares) em juvenis. No domingo, a equipa masculina composta por Guilherme Neves, Gonçalo Neves, Cristiano Marques e Fábio Branco obteve o seu melhor resultado de sempre numa etapa da Taça de Portugal. Conquistaram o quinto lugar colectivo entre 26 equipas classificadas, um resultado digno de registo. Na prova de mar “Water Prof Challenge” a equipa foi representada pela atleta Anabela Salgado que venceu os 2000 metros, e pelo atleta Fábio Branco que conquistou o segundo lugar.